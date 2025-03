Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 20,80 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 20,80 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 20,81 EUR. Bei 20,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 252.833 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,81 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Mit einem Zuwachs von 0,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2024 (10,63 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 48,92 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,832 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 19,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 31.01.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 61,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

