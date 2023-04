Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,95 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 9,81 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 312.647 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach oben. Bei 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,34 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 16.02.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 1.886,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

