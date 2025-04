Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 21,89 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 21,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 21,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.217.719 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,08 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,850 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,59 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 09.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

