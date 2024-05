Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 13,68 EUR nach.

Um 15:51 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 13,68 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 13,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 4.170.057 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 14,33 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,71 Prozent hinzugewinnen. Am 18.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,11 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 50,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,82 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Commerzbank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags in Grün

Commerzbank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Commerzbank-Anleger freuen