Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 10,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 10,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,22 EUR. Bisher wurden heute 1.909.922 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,29 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.07.2022 (5,65 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,47 EUR.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte Commerzbank die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

