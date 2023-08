Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 10,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:07 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 186.140 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,73 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,16 EUR. Dieser Wert wurde am 30.08.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 42,65 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 13,92 EUR.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 2.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.099,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie tiefer: Commerzbank gliedert Vermögensverwaltung teilweise in Tochterfirma aus

Deutsche Bank-, Commerzbank-Aktie & Co.: Deutsche Geldhäuser bei EU-Bankenstresstest eher schwach aber besser als vor zwei Jahren

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Commerzbank-Investment verdient