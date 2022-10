Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,05 EUR

-3,02% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 7,13 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 7,00 EUR. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.573.741 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 25,05 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,96 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,72 EUR.

Commerzbank ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Commerzbank-Aktie ein

Commerzbank-Aktie steigt: Weitere 50 Filialen werden geschlossen

Commerzbank-Aktie mit sattem Verlust: Commerzbank muss bei polnischer Tochter weitere Vorsorge treffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com