Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Commerzbank-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 8,06 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,99 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,10 EUR. Zuletzt wechselten 3.181.733 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 15,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 8,95 EUR.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.795,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Commerzbank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Commerzbank-Aktie angepasst

Commerzbank-Aktie im Minus: Erneute Streiktage bei Commerzbank-Tochter

Commerzbank-Aktie belastet: Erpressungsversuch bei Commerzbank lässt Ermittler rätseln

