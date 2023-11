Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag gefragt

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,42 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 10,42 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,51 EUR. Bei 10,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.767.419 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Gewinne von 15,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2022 bei 7,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 28,35 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,30 EUR angegeben.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,46 Prozent zurück. Hier wurden 2.363,00 EUR gegenüber 2.795,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

