Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,34 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 10,34 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 10,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,42 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 5.349.323 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 27,83 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 17.05.2023. Umsatzseitig standen 2.363,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.795,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Commerzbank dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

