Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 9,37 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,38 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,29 EUR. Bisher wurden heute 220.767 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 5,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 81,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,97 EUR an.

Commerzbank veröffentlichte am 09.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.422,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

