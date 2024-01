Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 11,08 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 11,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,09 EUR. Bei 11,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.447.476 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 7,75 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,38 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 08.11.2023. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.755,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

