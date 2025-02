Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,53 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,53 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,61 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,47 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 154.974 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 18,87 EUR markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 10,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2024). Mit einem Kursverlust von 45,25 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,758 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,79 EUR an.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

