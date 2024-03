Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 10,75 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 10,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 10,67 EUR. Bei 10,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.015.126 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 10,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 22,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,360 EUR. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,32 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.02.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie.

