Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,78 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 10,78 EUR. Bei 10,76 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 173.965 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 29,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,360 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 15.02.2024 vor. Beim Umsatz wurden 2.755,00 EUR gegenüber 1.886,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

