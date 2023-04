Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,75 EUR

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 9,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 9,94 EUR. Bei 9,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.356.948 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 18,20 Prozent wieder erreichen. Am 16.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 73,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 12,34 EUR angegeben.

Am 16.02.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

