Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 13,47 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,47 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 13,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 3.793.346 Stück.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 0,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 32,37 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.886,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freundlicher Handel: DAX notiert schlussendlich im Plus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen