Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 20,82 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 20,82 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 20,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 372.724 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR. 20,99 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 71,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,850 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 21,59 EUR.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 09.05.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank deutlich tiefer - Immobilienwerte steigen

Experten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen