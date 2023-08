Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 10,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 10,80 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,37 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.722.156 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 11,16 Prozent wieder erreichen. Bei 6,16 EUR fiel das Papier am 30.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,94 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,92 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.795,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Commerzbank-Investment eingefahren

Commerzbank-Aktie tiefer: Commerzbank gliedert Vermögensverwaltung teilweise in Tochterfirma aus

Deutsche Bank-, Commerzbank-Aktie & Co.: Deutsche Geldhäuser bei EU-Bankenstresstest eher schwach aber besser als vor zwei Jahren