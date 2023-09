Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Montagmittag stärker

So bewegt sich Commerzbank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 10,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 10,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 976.915 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 17,06 Prozent wieder erreichen. Am 06.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,36 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,12 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 2.363,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.795,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Am 06.11.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

