Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 32,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 32,67 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 32,74 EUR. Bei 31,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.064.458 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 17,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,84 EUR aus.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

