Commerzbank Aktie News: Commerzbank tritt am Vormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Commerzbank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,93 EUR.

Mit einem Wert von 31,93 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 32,17 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 31,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.884 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 16,85 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,85 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,84 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

