Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,12 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,12 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 9,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.717.085 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (7,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,25 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 17.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Nachmittag Verluste

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter