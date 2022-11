Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,24 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 8,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 8,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.022.256 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,95 EUR.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,47 Prozent auf 2.795,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

