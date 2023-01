Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,46 EUR

-0,67% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 9,37 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 9,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 273.310 Commerzbank-Aktien.

Am 04.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Mit einem Kursverlust von 81,31 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.422,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

Banken-Aktien weiter gefragt: Commerzbank-Aktie steigt zeitweise auf höchsten Stand seit 2018

Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken: Anleger suchen für 2023 sichere Investments

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com