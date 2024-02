Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 10,86 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 10,86 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,79 EUR. Bisher wurden heute 3.221.364 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 10,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,31 EUR am 20.03.2023. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 23,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,19 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 08.11.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Commerzbank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

