Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 10,88 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 10,88 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 377.732 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,39 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,19 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

