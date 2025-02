Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Commerzbank

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zum Vortag unverändert notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 18,46 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,46 EUR. Bei 18,69 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,44 EUR ab. Bei 18,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.907.723 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 18,87 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 2,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 81,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,758 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,79 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 60,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 12.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,27 EUR je Aktie belaufen.

