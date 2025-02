Kursentwicklung

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag in Grün

05.02.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 18,56 EUR.

Werte in diesem Artikel Aktien Commerzbank 18,61 EUR 0,19 EUR 1,03% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 18,56 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,69 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.017.330 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Bei 18,87 EUR erreichte der Titel am 31.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 45,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,758 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,79 EUR. Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 60,32 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 13.02.2025 gerechnet. Commerzbank dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer Wie Experten die Commerzbank-Aktie im Januar einstuften

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com