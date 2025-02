Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 18,61 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 18,61 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,68 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 348.615 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,87 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2024 (10,15 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,758 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,79 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 31.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 60,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Commerzbank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,27 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

