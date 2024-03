Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 10,77 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,77 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.959.349 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,52 Prozent. Bei 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,81 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,360 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.886,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

