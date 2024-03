Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag höher

Commerzbank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 10,88 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 10,88 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,88 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.513.223 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (8,31 EUR). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 23,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2022 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,360 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 1.886,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

