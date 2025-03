Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag kräftig

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,4 Prozent auf 22,57 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 22,57 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 22,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.997.527 Commerzbank-Aktien.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,22 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,63 EUR am 05.03.2024. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 112,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,832 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,10 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

