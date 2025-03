Commerzbank Aktie News: Commerzbank haussiert am Mittwochnachmittag

Commerzbank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 10,6 Prozent auf 22,83 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,6 Prozent auf 22,83 EUR. Bei 23,10 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.053.989 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,18 Prozent zulegen. Am 05.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 114,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,832 EUR belaufen. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 19,10 EUR.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 2,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

