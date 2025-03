Commerzbank Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit Commerzbank ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 21,75 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,4 Prozent auf 21,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 21,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 733.703 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 0,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,63 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,15 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,832 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 2,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2025 veröffentlicht. Am 13.05.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

