Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Mittwochmittag

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 9,60 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,54 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.620.713 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,07 Prozent hinzugewinnen. Am 16.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 69,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 12,34 EUR angegeben.

Am 16.02.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 1.886,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.018,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

