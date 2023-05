Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Nachmittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,78 EUR

4,91% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 9,78 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 9,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 9,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.785.290 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 18,52 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,65 EUR. Dieser Wert wurde am 16.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 73,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 12,70 EUR.

Am 16.02.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 1.886,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Deutsche-Bank-Chef mit Beruhigungspille für Anleger: Keine Bankenkrise in Europa erwartet

Commerzbank-Aktie: Online-Banking der Commerzbank gestört

Gewinnmitnahmen bei Aktien der Commerzbank und Deutsche Bank

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com