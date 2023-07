Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Mittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,18 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 10,18 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 10,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.014.343 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 80,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 13,47 EUR an.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.363,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.099,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

