Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 10,23 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 10,23 EUR. Bei 10,45 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 8.621.896 Stück.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 14,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.07.2022). Abschläge von 44,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,47 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 17.05.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

