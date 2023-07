Commerzbank Aktie News: Commerzbank büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,08 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 10,08 EUR nach. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 10,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 440.142 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. 19,10 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,95 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,47 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 2.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.099,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Wie Experten die Commerzbank-Aktie im Juni einstuften

Führende Bankenvertreter verteidigen Weitergabe höherer Zinsen an Kunden mit Augenmaß