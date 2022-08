Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,10 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 7,08 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 7,05 EUR. Bei 7,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.164 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 25,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2021 (5,01 EUR). Abschläge von 41,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,64 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 12.05.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.099,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.048,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

