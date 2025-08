Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Abschlägen

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 32,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 32,36 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 32,19 EUR. Bei 33,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.558.019 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 markierte das Papier bei 33,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 3,49 Prozent Luft nach oben. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 62,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,920 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,76 EUR.

Am 09.05.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

