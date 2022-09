Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,61 EUR

-2,16% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 4,0 Prozent auf 6,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 6,53 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,72 EUR. Zuletzt wechselten 4.397.754 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 29,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 33,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,91 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 03.08.2022. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Commerzbank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Commerzbank im Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

August 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Commerzbank-Aktie angepasst

Neuaufstellung im September: Rheinmetall- und Siemens Energy-Aktien rangeln um möglichen Platz im DAX

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com