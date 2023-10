Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 10,20 EUR. Bei 10,25 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 10,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 114.350 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,00 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX