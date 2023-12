Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Commerzbank

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,35 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,35 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 11,31 EUR. Bei 11,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 366.982 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 5,82 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,63 EUR. Dieser Wert wurde am 15.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 32,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,47 EUR.

Am 08.11.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,75 Prozent gesteigert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

