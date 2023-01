Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,40 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 9,47 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,49 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 842.576 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 9,73 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,71 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 83,20 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 10,20 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 09.11.2022 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.422,00 EUR – eine Minderung von 2,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.492,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

