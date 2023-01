Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,43 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,39 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,44 EUR aus. Bei 9,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85.598 Commerzbank-Aktien.

Am 04.01.2023 markierte das Papier bei 9,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 81,77 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.

Am 09.11.2022 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

