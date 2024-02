Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 10,96 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 10,76 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.756.877 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,58 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,14 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,19 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.422,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu