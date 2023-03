Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,92 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,0 Prozent auf 11,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,96 EUR. Bei 11,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.218.901 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,38 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Abschläge von 130,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 12,34 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 16.02.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,54 Prozent zurück. Hier wurden 1.886,00 EUR gegenüber 2.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Commerzbank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com