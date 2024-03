Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,82 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.258.990 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 9,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,360 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,32 EUR.

Am 15.02.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.755,00 EUR – ein Plus von 46,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 1.886,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Am 14.05.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,96 EUR je Aktie.

